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الإفتاء: اجتزاء الكلام على السوشيال ميديا يُعتبر شهادة زور

07:37 م الخميس 19 ديسمبر 2024

الدكتور على فخر

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كتب- حسن مرسي:

أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن ظاهرة اجتزاء الكلام وتزوير الحقائق على منصات السوشيال ميديا أصبحت شائعة، مشيرًا إلى أن تجزئة أو اقتباس كلمات من حديث شخص ما بشكل يغير معناه لإظهاره بشكل مخالف للواقع بهدف جذب المشاهدات أو المتابعين يُعتبر نوعًا من شهادة الزور وزيادة في تزوير الحقائق.

وخلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، أفاد أمين الفتوى أن هذا التصرف يُحدث ضررًا كبيرًا للأشخاص الذين يتم تحريف كلامهم، وقد يؤدي إلى تشهيرهم والإضرار بسمعتهم.

وأشار فخر إلى أن تحريف الكلام أو تجزئته يتسبب في تشويه صورة الشخص المتحدث وسمعته، مما قد ينجم عنه حملة من الشتائم والتهم التي لا أساس لها، وبالتالي يتعرض الشخص لأذى نفسي بالغ.

وأوضح أن الشخص الذي يقوم بمثل هذه الأفعال يتحمل وزر جميع الأكاذيب والتشويهات التي ينشرها، حيث يكون السبب في نشر الظلم والتعدي على حقوق الآخرين.

وأكد على ضرورة تريث الجميع قبل نشر أو التفاعل مع أي محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنه لا ينبغي أن نكون سريعين في الحكم على الأشخاص بناءً على كلام مغلوط أو مشوه.

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الدكتور علي فخر دار الإفتاء المصرية تزوير الحقائق على منصات السوشيال ميديا برنامج فتاوى الناس شهادة زور
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