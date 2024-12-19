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الأعلى للإعلام يستدعي الممثل القانوني لقناة ETC

06:39 م الخميس 19 ديسمبر 2024

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام

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كتب- عمرو صالح:

أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، في بيان عن استدعاء الممثل القانوني لقناة ETC الفضائية لجلسة استماع يوم الاثنين المقبل لسماع الإيضاحات وتقديم المستندات اللازمة بشأن ما تم رصده بمحتوى تم تقديمه من خلال القناة.

وأشار البيان أن الاستدعاء جاء بناءًا على ما أسفرت عنه أعمال الإدارة العامة للرصد بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام من متابعة التزام المؤسسات الخاضعة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالضوابط والمعايير الصادرة عن المجلس.

وفي ذات السياق قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام استدعاء الممثل القانوني لمؤسسات، قناة النهار الفضائية، وبوابة الشروق الإلكترونية، والموقع الإلكترونى القاهرة 24، لإبداء الإيضاحات وتقديم المستندات اللازمة بشأن ما رصده المجلس من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عنه لتنظيم ممارسة المهنة، وذلك لجلسة استماع تحدد لها يوم الأربعاء الموافق 18/12/2024.

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