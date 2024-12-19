"رئيسة قومي الطفولة" تقدم واجب العزاء في ضحية حادث ديروط وتطمئن على طفلتيها

تأكيدًا لمصراوي.. بيان عاجل من الآثار بشأن مزاعم "تأجير الأهرامات"

كتب- أحمد جمعة:

قدمت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، واجب العزاء لأسرة "شريهان صدقي"، ضحية حادث ميكروباص ديروط، بمنزلهم بقرية ديروط الشريف، بمحافظة أسيوط.

وقال المجلس في بيان اليوم إن "هذه الأم العظيمة التي ضحت بحياتها لإنقاذ طفلتيها، ضاربة لنا نموذجًا في التضحية والبطولة والعطاء".

وحرصت "السنباطي" على لقاء الطفلتين والاطمئنان عليهما، موجهةً بتقديم كافة سبل الدعم اللازم لهما، مشيرةً إلى أن المجلس سيتابع الطفلتين عن كثب للاطمئنان على تلقيهما كافة الدعم اللازم.

كما حرص الدكتور نور أسامة، عضو المجلس القومي للطفولة والأمومة واستشاري تعديل السلوك، على عقد جلسة دعم نفسي للطفلتين، مشيرًا إلى استمرار متابعة حالتهما النفسية.

وشيّع أهالي قرية ديروط الشريف بمحافظة أسيوط، أمس الأربعاء، جثمان شريهان عثمان صدقي، إحدى ضحايا حادث سقوط سيارة ميكروباص في الترعة الإبراهيمية بموقف سيارات ديروط.

وتم العثور على جثمانها أمس الثلاثاء، بترعة قرية سرقنا عن طريق أحد الصيادين بعد 10 أيام من البحث المتواصل من قبل قوات الإنقاذ النهري.

شهود عيان من أسرة الضحية قالوا إن "شريهان كانت متوجهة برفقة طفلتيها للكشف الطبي عليهما وأثناء ركوبها فى الميكروباص وهما معها انزلق بسبب عدم شد الفرامل وسقط فى الترعة، ولم تفكر فى نفسها ولكن كان كل همها إنقاذ الطفلتين وألقت بهما من الشباك لتتمكن من إنقاذهما، بينما بقيت هى داخل الميكروباص لتغرق فى قاع الترعة".