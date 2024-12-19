وزير العمل يكرم موظفي الوزارة والمديريات الذين بلغوا سن التقاعد - صور

كتب- محمد أبو بكر:

كرم محمد جبران، وزير العمل اليوم الخميس، 18 موظفًا من العاملين بوزارة العمل والمديريات الذين بلغوا سن التقاعد، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجرت مراسم التكريم بحضور عدد من قيادات الوزارة، حيث تم تكريم هؤلاء الموظفين تقديرًا لجهودهم المبذولة خلال فترة عملهم داخل الوزارة والمديريات.

وأكد وزير العمل في كلمته خلال الاحتفالية على تقديره الكبير للموظفين المكرمين لما قدموه من خدمات جليلة للمواطنين والمجتمع خلال فترة خدمتهم، معبرًا عن شكره العميق لهم، وتمنى لهم التوفيق والنجاح في حياتهم الشخصية والمهنية المقبلة.

شملت قائمة المُكرمين الـ18 من العاملين في الوزارة والمديريات كلاً من: "وفاء عبدالتواب السيد دويب، عيده كامل منصور عبد الخالق، محمود محمد أبو سريع، مديحة شعبان اسماعيل، محمد محمود محمد شعراوي، عادل حسن عفيفي، جلال حسن عبد المنعم، سعاد عبدالمرضي عطية، عثمان عبد الرسول عبدالعزيز، وليد علي عبد المقصود، عادل حسني عبد ربه، إيمان السيد محمد شحاته، ليلى محمد مختار حسين، علي ذكي أحمد علي، أيمن مختار نيازي أحمد محمد، سلوى مصطفى كمال، إبراهيم سيد أحمد أبوزيد، فاطمة عبدالحميد موسى بركات".

وفي ختام الاحتفالية، قدمت اللجنة النقابية للعاملين في الوزارة هدية تذكارية إلى وزير العمل محمد جبران، عبارة عن "مصحف شريف" تقديرًا لجهوده في دعم مسيرة العمل داخل الوزارة.

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