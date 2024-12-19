كتب- محمد شاكر:

أصدرت وزارة السياحة والآثار بيانا توضيحيا لما تم تداوله في بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام اليوتيوبر الأمريكي الشهير Mr Beast بتأجير منطقة أهرامات الجيزة لمدة 100 ساعة للتصوير داخل المنطقة.

وأكدت وزارة السياحة والآثار أن هذا الأمر عارٍ تماماً من الصحة، وأن ما يتردد حول فكرة تأجير المنطقة يعد أمراً غير منطقياً وغير وارد بأي شكل من الأشكال، موضحة أن هذا اليوتيوبر لم يقم بتأجير المنطقة وأن ما حدث هو مجرد حصوله على تصريح بالتصوير في غير أوقات العمل الرسمية، كما أنه قد انتهى من أعمال التصوير بالكامل ولم يتم غلق المنطقة خلال فترة التصوير كما أُشيع ولا حتى لساعة واحدة.

يأتي ذلك تأكيدًا لما نشره موقع مصراوي، نقلا عن مصادر مسؤولة بوزارة الآثار، عدم صحة تلك المزاعم، وأن اليوتيوبر الأمريكي حصل على تصاريح تصوير كأي صانع محتوى يريد التصوير، وأن منطقة الأهرامات مفتوحة للزيارة أمام الجميع في مواعيد العمل الرسمية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

وأوضحت الوزارة أن هذا التصوير جاء في ضوء قيام اليوتيوبر بتصوير سلسلة أفلام قصيرة (فيديويهات) داخل المنطقة وهو ما يعد ترويجاً سياحياً لمصر ولاسيما لمنتج السياحة الثقافية من خلال تسليط الضوء على هذه المنطقة الأثرية وما بها من آثار وأسرار عن عراقة الحضارة المصرية القديمة.

وأكدت اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأمنية قبل البدء في أعمال التصوير وهو الأمر المتبع بصفة عامة قبل التصوير داخل المواقع الأثرية، وأن المنطقة كانت تعمل في أيام هذا التصوير بكامل طاقتها في استقبال زائريها خلال ساعات العمل الرسمية.

كما قامت الوزارة باتباع كافة الضوابط المنظمة لهذا الشأن، حيث كان يرافق اليوتيوبر وطاقم التصوير الخاص به أثريين من المنطقة طوال مدة التصوير للتأكد من الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة لعملية التصوير وبما يضمن الحفاظ على المنطقة الأثرية وعدم الإخلال بأي شيء قد يضر بها.

وأشارت الوزارة إلى أن منطقة الأهرامات كانت تعمل بكامل طاقتها في استقبال زائريها خلال ساعات العمل الرسمية، وأنه لم يتم غلق المنطقة خلال مدة تصوير اليوتيوبر كما أُشيع.

وأهابت الوزارة بكافة وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والتأكد من صحة المعلومات قبل نشر أي تفاصيل قد تساهم في إثارة البلبلة أو زعزعة الاستقرار العام.

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