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"الثقافة" تتقدم بالشكر لرئيس جهاز الرقابة على المصنفات الفنية

04:21 م الخميس 19 ديسمبر 2024

الدكتور خالد عبد الجليل رئيس جهاز الرقابة على المص

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كتب- محمد شاكر
وجهت وزارة الثقافة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الشكر للدكتور خالد عبد الجليل، بعد انتهاء فترة انتدابه لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية، وخروجه على المعاش.

وقالت الوزارة في بيانها: "تتوجه وزارة الثقافة بخالص الشكر والتقدير للدكتور خالد عبد الجليل على جهوده المتميزة أثناء توليه رئاسة الإدارة المركزية للرقابة على المصنفات الفنية".

وأضافت الوزارة: "لقد ساهمت جهود عبد الجليل في دعم العمل الثقافي وتعزيز قيم الفن والإبداع، مع أطيب التمنيات له بدوام النجاح والتوفيق في مسيرته المقبلة".

الدكتور خالد عبد الجليل جهاز الرقابة على المصنفات الفنية وزارة الثقافة
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