الرئيس السيسي يضع شرطًا لنجاح تصوّر "اليوم التالي" في غزة

القاهرة - مصراوي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن النجاح لن يُكتب لأي تصوَّر "لليوم التالي" في قطاع غزة، إذا لم يتم تأسيس هذا التصور على تدشين الدولة الفلسطينية متصلة الأراضي على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها "القدس الشرقية".

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي بالجلسة الثانية لمؤتمر الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي خصصت لمناقشة الكارثة الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة ولبنان.

وأكد الرئيس السيسي، رفض مصر لأى سيناريوهات تستهدف تصفية القضية الفلسطينية سواء من خلال التهجير، أو من خلال فصل غزة عن الضفة والقدس.

زقال الرئيس السيسي، إن ما حدث منذ أكتوبر 2023، تعدى كل الحدود والقواعد الدولية والإنسانية.

وأضاف: "تخطت أعداد الوفيات من الفلسطينيين 45 ألف شهيد، غالبيتهم من السيدات والأطفال، وأصيب أكثر من 107 آلاف، معظمهم أيضا من السيدات والأطفال، وبلغت أعداد النازحين "1.9" مليون شخص، وامتدت الانتهاكات الإسرائيلية لتشمل موظفين دولييـن لقــوا حتفهـــم أثنـــاء تأديـــة عملهـــم".

كما تم تدمير أكثر من 70% من البنية التحتية فى غزة، وكذلك سجلت معدلات الفقر والبطالة والجوع أرقاما كارثية تتراوح ما بين 80% إلى 100%، مع التوقع بأن يعانى أكثر من 90% من سكان القطاع، من نقص غذائى حاد، حسب قول الرئيس السيسي.