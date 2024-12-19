الرئيس السيسي ينتقد انتهاكات إسرائيل في غزة: ما حدث تجاوز كل الحدود

القاهرة - مصراوي:

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن ما حدث منذ أكتوبر 2023، تعدى كل الحدود والقواعد الدولية والإنسانية.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي بالجلسة الثانية لمؤتمر الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي خصصت لمناقشة الكارثة الإنسانية وإعادة الإعمار في غزة ولبنان.

وأضاف الرئيس السيسي: "تخطت أعداد الوفيات من الفلسطينيين 45 ألف شهيد، غالبيتهم من السيدات والأطفال، وأصيب أكثر من 107 آلاف، معظمهم أيضا من السيدات والأطفال، وبلغت أعداد النازحين "1.9" مليون شخص، وامتدت الانتهاكات الإسرائيلية لتشمل موظفين دولييـن لقــوا حتفهـــم أثنـــاء تأديـــة عملهـــم".

كما تم تدمير أكثر من 70% من البنية التحتية فى غزة، وكذلك سجلت معدلات الفقر والبطالة والجوع أرقاما كارثية تتراوح ما بين 80% إلى 100%، مع التوقع بأن يعانى أكثر من 90% من سكان القطاع، من نقص غذائى حاد، حسب قول الرئيس السيسي.

وأشار الرئيس السيسي إلى أن الانتهاكات امتدت لتشمل سكان الضفة الغربية والقدس الشرقية الذين يعانون من توسع الأنشطة الاستيطانية وعنف المستوطنين والاقتحامات العسكرية لمدن الضفة.

وأعاد الرئيس السيسي التأكيد على محورية دور وكالة "الأونروا" لتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطينى، مشددا على أن حق العودة للشعب الفلسطيني، لن يسقط بالتقادم.

وأكد الرئيس ضرورة التوصل إلى وقف فورى ومستدام لإطلاق النار فى غزة، ورفع العوائق الإسرائيلية أمام النفاذ الإنسانى، بما يمهد لترتيبات ما بعد الحرب.