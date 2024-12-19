الأرصاد تكشف توقعات طقس الجمعة: برودة شديدة تصل للصقيع.. وأمطار

تأكيدًا لمصراوي.. بيان عاجل من الآثار بشأن مزاعم "تأجير الأهرامات"

القاهرة - أ.ش.أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدًا الجمعة، مائلًا للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلًا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وباردًا ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل لحد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق الحرارئ الغربية.

وتوجد أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية، وتكون خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

هناك نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

أما بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 20 13

العاصمة الادارية 20 11

6 اكتوبر 21 12

بنهــــا 20 13

دمنهور 20 13

وادى النطرون 21 11

كفر الشيخ 20 12

المنصورة 20 13

الزقازيق 21 13

شبين الكوم 20 12

طنطا 20 12

دمياط 19 16

بورسعيد 20 17

الإسماعيلية 23 09

السويس 22 10

العريش 19 08

رفح 19 10

رأس سدر 22 11

نخل 17 02

كاترين 15 01

الطور 19 10

طابا 19 09

شرم الشيخ 21 16

الاسكندرية 20 13

العلمين 20 12

مطروح 19 11

السلوم 19 11

سيوة 19 12

رأس غارب 23 13

الغردقة 23 13

سفاجا 22 14

مرسى علم 23 14

شلاتين 26 20

حلايب 24 21

أبو رماد 25 20

رأس حدربة 26 21

الفيوم 20 08

بني سويف 20 07

المنيا 21 06

أسيوط 22 05

سوهاج 23 08

قنا 21 11

الأقصر 22 10

أسوان 21 12

الوادى الجديد 22 09

أبوسمبل 20 13