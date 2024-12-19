"ينام في خيمة".. السياحة تكشف حقيقية استئجار مستر بيست الأهرامات

تأكيدًا لمصراوي.. بيان عاجل من الآثار بشأن مزاعم "تأجير الأهرامات"

كتب- محمد شاكر:

ضجة كبيرة صاحبت إعلان صانع المحتوى واليوتيوبر الشهير، جيمس ستيفن دونالدسون، المعروف باسم "مستر بيست" (MrBeast) بإعلانه استئجار أهرامات الجيزة "خوفو وخفرع ومنكاورع" لمدة 100 ساعة لكشف أسرارها مع مجموعة من الأصدقاء.

وقال مستر بيست، إنه سيصور وفريق عمله منطقة الأهرامات، ليستكشف أي مكان يريده داخلها، وسيصور غرفا لم يرها أحد حتى الآن، وأنه وأصدقاءه "سينامون داخل الأهرامات" وسيرافقهم مرشد سياحي ليزودهم بمعلومات تاريخية.

في المقابل، أوضحت مصادر مسئولة بوزارة السياحة والآثار، أن هذه المعلومات تأتي من باب المبالغات ليحقق اليوتيوبر الشهير مشاهدات مليونية. ونفت مزاعمه حول تأجير الأهرامات، مشيرة إلى أنه حصل على تصاريح تصوير كأي صانع محتوى يريد التصوير، وأن منطقة الأهرامات مفتوحة للزيارة أمام الجميع في مواعيد العمل الرسمية.

وشددت المصادر على أنه لا يوجد أي غرف مكتشفة في منطقة الأهرامات لم يراها أحد.

وأشارت المصادر إلى أن "مستر بيست" لن ينام في الأهرامات كما قال، بل استأجر خيمة في الصحراء لينام فيها هو وفريق عمله، ولكنهم سيقدمون محتوى مختلف من حيث جودة التصوير والرؤية الإخراجية، وغيرها من العناصر التي تحقق إبهارا على مواقع التواصل الاجتماعي.

من هو مستر بيست؟

اسمه الحقيقي جيمي دونالدسون، عمره 26 عامًا، من ولاية كانساس الأمريكي، لديه 331 مليون مشترك عبر يوتيوب، محتواه يتضمن تحديات ضخمة أو هدايا نقدية أو جوائز ضخمة، ونشر 831 مقطع فيديو، حصلت على حوالي 64.5 مليار مشاهدة.

لدى مستر بيست شعبية كبيرة، فقناته هي الأكثر اشتراكًا وبدأ أول مرة عام 2012، وأقام شراكات مع شركات في مجال الأغذية من قبل، رغم أنه يدير سلسلة مطاعم للبرجر تحمل اسمه، وتنتشر في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأستراليا، وفقا لما ذكرته صحيفة الجارديان البريطانية.

وقدرت مجلة فوربس أرباح مستر بيست بـ54 مليون دولار في عام 2022، من خلال الجمع بين عائدات الإعلانات من مقاطع الفيديو وصفقات الرعاية، ومنذ ذلك الحين، اكتسب 60 مليون مشترك إضافي على قناته الرئيسية.