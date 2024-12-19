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بث مباشر| السيسي يشارك بالجلسة الخاصة عن فلسطين ولبنان بقمة الثماني النامية

03:54 م الخميس 19 ديسمبر 2024

الرئيس عبدالفتاح السيسي

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القاهرة - مصراوي:

يشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، بالجلسة الخاصة بالأوضاع في فلسطين ولبنان بالقمة 11 لمنظمة الدول الثماني النامية.

وافتتح الرئيس السيسي، صباح اليوم، قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي تعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد"، وذلك بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.

وتسلم الرئيس السيسي الرئاسة الدورية للمنظمة، خلال الجلسة الأولى للقمة، حيث ألقى الكلمة الافتتاحية، التي ركزت على سبل تعزيز التعاون بين الدول النامية في مواجهة التحديات الدولية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي السيسي لبنان فلسطين
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