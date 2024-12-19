رغم الوعكة الصحية.. رئيس الوزراء يواصل العمل بلا راحة (صور)

كتب- أحمد جمعة:

واصل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، نشاطه المكثف منذ صباح الخميس، دون راحة، على الرغم من مروره بوعكة صحية مؤخرًا تسببت في إصابته بالدوار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس الأربعاء، عقب الاجتماع الأسبوعي للحكومة.

وعقد رئيس الوزراء عددًا من الاجتماعات واللقاءات اليوم، من بينها الاجتماع الخاص باستعراض عدد من فرص التوسع في المناطق الصناعية، ولقائه المدير التنفيذى لشركة "جنرال إلكتريك هيلثكير" لاستعراض مشروع تصنيع أجهزة "السونار" في مصر.

ماذا حدث لمدبولي أمس؟

وأصيب رئيس الوزراء، بدوار لدقائق، أمس الأربعاء، أثناء المؤتمر الصحفي الأسبوعي، الذي يعقده عقب اجتماع مجلس الوزراء، ثم عاد لاستكمال المؤتمر على الهواء.

كان "مدبولي" يتحدث عن اللقاءات التي أجراها الرئيس السيسي مؤخرًا ضمن جولته الأوروبية، وكذلك لقاءاته المحلية، قبل أن يتوقف بشكل مفاجئ عن الحديث بعد شعوره بالدوار، ليطالب بإيقاف المؤتمر الصحفي قائلًا: "اسمحولي نوقف"، ليجري وقف المؤتمر الصحفي وقطع البث المباشر لبضع دقائق، قبل أن يعود لاستكمال المؤتمر الصحفي، قائلًا: "من الجهد اللي بيحصل حصل دوخة بسيطة، وبعتذر لحضراتكم".

بدوره، قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، في بيان، إن رئيس الوزراء، تعرض لدور برد شديد، منذ أيام، ورفض الحصول على راحة، وأخذ عدة أدوية ومضادات حيوية، وغادر مكتبه بالأمس فى وقت متأخر، ثم عاد فى الصباح الباكر، لعقد عدة اجتماعات قبل اجتماع مجلس الوزراء، وهو ما تسبب في الإجهاد الشديد، وحالة الدوار التي أصابته لدقائق.

مدبولي.. عمل دون راحة

وواصل رئيس الوزراء عمله دون راحة اليوم، إذ عقد 3 اجتماعات ولقاءات اليوم، إذ شهد مراسم توقيع 3 بروتوكولات تعاون بين محافظات: القاهرة، والجيزة، والقليوبية، كل على حدة، والهيئة الوطنية للصحافة؛ وذلك بشأن سداد المديونيات المستحقة للمحافظات الثلاث على عدد من المؤسسات الصحفية القومية، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وعقب التوقيع، أكد رئيس الوزراء أن الدولة تحرص دوما على تقديم الدعم الكامل للهيئات الإعلامية، والهيئة الوطنية للصحافة ومؤسساتها الصحفية القومية، في سبيل القيام بدورها المنوط بها في أدائها لمهامها ورسالتها، مع السعي لإزالة أية معوقات تعترض الجهود المبذولة لتطوير تلك المؤسسات الصحفية القومية، خاصة ما يتعلق بالعمل على تحسين وضعها الاقتصادي، في ظل تحديات متراكمة عديدة يتم التعامل معها حاليا بكل جدية، ومنها ملف سداد المديونيات المتراكمة، في إطار جهود الحكومة لوضع تسوية شاملة ونهائية لمشكلة التشابكات المالية بين مختلف الجهات والمؤسسات، بما يخفف العبء عن كاهل المالية العامة، ويحقق وضعاً مالياً أفضل لتلك المؤسسات محل التشابكات.

أيضًا، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، اجتماعًا لاستعراض عدد من فرص التوسع في المناطق الصناعية، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وإبراهيم أحمد شهاوي، محافظ المنوفية، وأحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وطارق عبد الغني، محافظ الدقهلية، والدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة التنمية الصناعية، والمهندس علاء مصطفى، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لوزير الصناعة والنقل.

وأكد رئيس الوزراء أن ملف الصناعة له أولوية قصوى حالياً، كما أن زيادة الإنتاج والتصدير تأتي على أجندة الأولويات، وفي إطار المتابعة المستمرة مع الفريق كامل الوزير، نعمل على التوسع في المناطق الصناعية الموجودة لتحقيق هذه المستهدفات.

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ التقى الدكتور مصطفى مدبولي، مارك ستويز، المدير التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك هيلثكير GE Healthcare"، والوفد المرافق له، لاستعراض مشروع تصنيع أجهزة "السونار" في مصر، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، واللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد.

وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي عن تقديره ودعمه لاعتزام الشركة تصنيع أجهزة "السونار" في مصر؛ في إطار جهود الحكومة لتوطين صناعة الأجهزة الطبية، مؤكدًا أن الحكومة ستمنح الشركة جميع الحوافز اللازمة لإنجاح مشروع تصنيع "السونار" في مصر.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة مستعدة لمنح الشركة مختلف المزايا والحوافز بما يُشجعها على بحث تصنيع المزيد من الأجهزة الطبية بخلاف "السونار".