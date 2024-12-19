15 صورة ترصد فعاليات قمة الدول الثماني النامية بالعاصمة الإدارية

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كتب- محمد أبو بكر:

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، فعاليات قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في قصر الرئاسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من قادة الدول الأعضاء والمنظمات الدولية والإقليمية.

تتمحور القمة حول تعزيز التعاون بين الدول النامية، مع التركيز على "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة"، في إطار دعم اقتصادات هذه الدول لمواجهة التحديات العالمية الراهنة.

وفي كلمته الافتتاحية، أشار الرئيس السيسي إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد تحديات جسيمة، مما يستدعي تضافر الجهود من أجل التعاون الدولي لمواجهة تلك الأزمات.

كما أعلن السيسي عن عدة مبادرات جديدة لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، منها تدشين "شبكة لمديري المعاهد الأكاديمية الدبلوماسية"، مسابقة إلكترونية لطلاب التعليم ما قبل الجامعي، و"شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادي" لتعزيز التجارة والتعاون الاستثماري بين الدول الأعضاء.

وأكد الرئيس السيسي على أهمية الاستثمار في الشباب، مشيرًا إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي والتنمية في الدول النامية، وتعزز من فرص العمل وتقوي الاقتصاد المحلي.

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