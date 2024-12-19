نائب بالشيوخ: إعداد قانون للذكاء الاصطناعي خطوة مهمة بطريق التحول الرقمي

كتب- نشأت علي:

أكد النائب حسانين توفيق، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، أهمية إعلان وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن إعداد مشروع قانون للذكاء الاصطناعي ومشروع قانون آخر لتبادل وتصنيف البيانات، مشيرًا إلى أن ذلك يعد خطوة هامة في طريق التحول الرقمي الذي تستهدفه البلاد.

وقال حسانين في تصريحات له اليوم، إننا بحاجة بالفعل إلى تنظيم التعامل مع الذكاء الاصطناعي، وذلك في ظل التطور الكبير لبيئة التحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم خلال الفترة الأخيرة، وما يتبعه من مخاطر عديدة، مما يتطلب وجود تشريع ينظم التعامل مع هذا الملف، بما فيه من فرص هائلة وتحديات.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الذكاء الاصطناعي، مثلما له إيجابيات، له أيضًا مخاطر وتحديات أخلاقية وأمنية واقتصادية عديدة، الأمر الذي يتطلب وجود ضوابط واضحة للتعامل معها.

وطالب عضو مجلس الشيوخ بضرورة الاستعداد جيدًا لتلك التحديات بأدوات تشريعية، وتدريب للكوادر العاملة في قطاع التكنولوجيا على وجه الخصوص، والقطاعات الأخرى سواء الاقتصادية أو الخدمية، على ضوابط التعامل مع تلك المستجدات، لافتًا إلى أن تطورات الذكاء الاصطناعي المتسارعة غيرت تمامًا من مستقبل العمل والوظائف عالميًا، ولن يكون هناك مكان لمن لا يجيد التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي في تخصصه في المستقبل القريب جدًا.

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