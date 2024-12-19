"أبو شقة": مصر صوت الحكمة ولاعب مهم على مسرح السياسة الدولية والإقليمية

كتب- نشأت علي:

أشاد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ ورئيس حزب الوفد السابق، بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي التي تعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، مؤكدًا أن الدولة المصرية كانت ولازالت صوت الحكمة ورمانة ميزان الاستقرار، وتمثل ثقلًا كبيرًا ولاعبًا مهمًا على مسرح السياسة الدولية والإقليمية.

وأضاف أن استضافة مصر لهذه القمة هي تتويج لريادتها ولما تمثله من صوت العقل والسلام ونموذج الاستقرار المعتدل في المنطقة والعالم.

وفي تصريحاته للمحررين البرلمانيين اليوم، أوضح أبو شقة أن حديث السيسي في القمة، التي تعقد تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد"، اتسم بالشفافية والرؤية الثاقبة.

وأكد وكيل الشيوخ أن القاهرة منفتحة على الجميع وتفتح ذراعيها للتكامل الاقتصادي والاجتماعي والسلمي، داعيًا إلى تضافر الجهود لتعزيز التعاون المشترك وتنفيذ مشروعات ومبادرات مشتركة في مختلف المجالات، كما أكّد الرئيس في كلمته.

وأشار أبو شقة إلى أن الرئيس السيسي دعا الدول الأعضاء إلى الاستفادة من التجارب الناجحة في مصر مثل حياة كريمة وتكافل وكرامة، وشدد على أهمية تبادل الخبرات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

واختتم وكيل الشيوخ تصريحاته مؤكدًا أن هذا المؤتمر يحمل دلالات كبيرة ورسائل واضحة يجب أن يعيها الجميع، مشيرًا إلى أن مصر تظل واحة الأمن والاستقرار والسلام.

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