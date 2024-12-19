تكليف "سعودي" بتسيير أعمال رئاسة منطقة غرب الدلتا والإسكندرية لنقل الكهرباء

كتب ـ محمد صلاح:

أصدرت المهندسة منى رزق، رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، قرارًا بتكليف المهندس عبد الرحمن سعودي، رئيس منطقة الدلتا لنقل الكهرباء، بالإشراف على رئاسة منطقة غرب الدلتا والإسكندرية لنقل الكهرباء لحين شغل الوظيفة، وذلك بعد رسوب جميع المتقدمين السبعة في اختبار اختيار رئيس جديد للمنطقة.

جاء ذلك بعد ترقية رئيس المنطقة السابق إلى منصب العضو المتفرغ للمنطقة الشمالية بالشركة المصرية لنقل الكهرباء.

من جهة أخرى، تعقد الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل الكهرباء في تمام التاسعة والنصف صباح يوم الأحد المقبل، لمناقشة ميزانية العام المالي الماضي 2023/2024، واستعراض ما تم تنفيذه من خطط وبرامج خاصة بالشبكة القومية للكهرباء، بالإضافة إلى عدد محطات المحولات التي تم إنشاؤها خلال الفترة الماضية.

ومن المقرر أن يترأس وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أعمال الجمعية العامة للمرة الأولى بتشكيل الشركة الجديد، بقيادة المهندسة منى رزق رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، وأعضاء مجلس إدارة الشركة.

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