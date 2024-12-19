تعيين السفير الباكستاني سهيل محمود سكرتيرا لمنظمة الدول الثماني النامية

القاهرة - أ ش أ:

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اعتماد طلب جمهورية باكستان الإسلامية بتعيين السفير سهيل محمود لتولي منصب سكرتير عام منظمة الدول الثماني بمطلع عام 2026.

وأشار الرئيس السيسي -خلال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي بالقاهرة - إلى أن هذا الطلب تم مناقشته في إطار أعمال المجلس الوزاري للمنظمة بالأمس ، وحظى بتوافق الوزراء، وتم اعتماده علي ضوء عدم وجود اعتراض.