تعيين السفير الباكستاني سهيل محمود سكرتيرا لمنظمة الدول الثماني النامية
02:19 م الخميس 19 ديسمبر 2024
القاهرة - أ ش أ:
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اعتماد طلب جمهورية باكستان الإسلامية بتعيين السفير سهيل محمود لتولي منصب سكرتير عام منظمة الدول الثماني بمطلع عام 2026.
وأشار الرئيس السيسي -خلال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي بالقاهرة - إلى أن هذا الطلب تم مناقشته في إطار أعمال المجلس الوزاري للمنظمة بالأمس ، وحظى بتوافق الوزراء، وتم اعتماده علي ضوء عدم وجود اعتراض.
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