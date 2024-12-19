الرئيس السيسي يعلن قبول طلب انضمام أذربيجان لعضوية مجموعة الثماني النامية

القاهرة - أ ش أ:

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، قبول طلب انضمام جمهورية أذربيجان لعضوية مجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.

وقال الرئيس السيسي - خلال أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، بالعاصمة الإدارية - :" إن بالانتقال إلى البند الثاني من أعمال القمة وهو النظر في الطلب المقدم من جمهورية أذربيجان لعضوية منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، وأؤد الإشارة إلى أن هذا الطلب تم مناقشته في إطار المجلس الوزاري للمنظمة يوم أمس ، وحاز على توافق الوزراء، وعلى ضوء عدم وجود اعتراض اسمحوا لي أن اعتمد هذا الطلب".

وهنأ الرئيس السيسي جمهورية أذربيجان الصديقة على انضمامها إلى المنظمة وهو ما سيسهم بدون شك في إثراء المناقشات والعمل المشترك ويعطي دفعة جديدة للعلاقات بين الدول.