بالصور| جولة وزير الخارجية الإيراني بالقاهرة: زار القلعة والسيدتين زينب ونفسية

"الأوقاف": افتتاح ٢٧ مسجدًا جديدًا الجمعة ضمن خطة إعمار بيوت الله

كتب- محمد شاكر:

أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، جولة بعدد من المناطق الآثرية بالقاهرة صباح اليوم الخميس، على هامش حضوره الاجتماع الحادي والعشرين لوزراء منظمة التعاون الاقتصادي للدول الثماني الإسلامية النامية "دي 8".

وشملت الجولة مسجد محمد علي باشا بالقلعة، ومقامي السيدة نفيسة والسيدة زينب في القاهرة.

وقالت أماني توفيق مدير قلعة صلاح الدين، في تصريحات لمصراوي، إن وزير الخارجية الإيراني كان بجوار القلعة في طريقه لزيارات أخرى، ووصل القلعة قبل الساعة الثامنة إلا خمس دقائق صباحاً، وانتظر إلى أن فتحت القلعة أبوابها ودخل كزائر عادي.

وأضافت: "لم تستغرق الزيارة دقائق معدودة حيث دخل هو والحرس الخاص به زار مسجد محمد علي، والتقط صورة وخرج سريعا في زيارة خاطفة".

مسجد محمد علي باشا، المعروف أيضًا بمسجد الرخام، يقع في قلعة القاهرة بمصر، شُيّد المسجد بين عامي 1830 و1848 بأمر من محمد علي باشا تخليدًا لذكرى ابنه البكر طوسون باشا، الذي توفي عام 1816.

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