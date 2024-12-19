خريطة سقوط الأمطار.. الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة

تأكيدًا لمصراوي.. بيان عاجل من الآثار بشأن مزاعم "تأجير الأهرامات"

كتب- محمد أبو بكر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة خلال الساعات المقبلة والأحوال الجوية المتوقعة.

وقالت "الأرصاد"، بحسب بيانها، إنه يسود الساعات القادمة طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء والصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

وأضافت "الهيئة"، أن طقس الساعات القادمة يشهد أمطار غزيرة ورعدية أحيانًا، قد يصاحبها تساقط لحبات البرد على مناطق متفرقة من محافظة مطروح.

وأوضحت أن حالة الطقس اليوم تشهد أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانًا مساءًا على مناطق متفرقة من "الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ".

وأشارت "الأرصاد"، إلى أن الأحوال الجوية تشهد أيضًا أمطار خفيفة اليوم على مناطق من "الشرقية والغربية والمنوفية والدقهلية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والقاهرة والجيزة والقليوبية"، على فترات متقطعة.

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