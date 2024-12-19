الرئيس السيسي يكشف تفاصيل 4 مبادرات خلال رئاسة مصر لـ"الثماني النامية"

كتب- أحمد جمعة:

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن إطلاق 4 مبادرات خلال رئاسة مصر لقمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي؛ إيمانا بأهمية إعطاء دفعة للتعاون المشترك بين دول المجموعة.

جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي بالجلسة الافتتاحية لقمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، التي تعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة تحت عنوان "الاستثمار في الشباب ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة: نحو تشكيل اقتصاد الغد"، بحضور قادة الدول الأعضاء بالمنظمة وعدد من قادة الدول النامية والمنظمات الإقليمية والدولية.

وكشف الرئيس السيسي عن تفاصيل تلك المبادرات:

أولا- تدشين "شبكة لمديرى المعاهد والأكاديميات الدبلوماسية" لتعزيز التعاون فيما بينها، وبناء قدرات الكوادر الدبلوماسية، لمواكبة قضايا العصر الحديث.

ثانيا- إطلاق مسابقة إلكترونية، لطلاب التعليم ما قبل الجامعى فى الدول الأعضاء، فى مجالات العلوم والهندسة والتكنولوجيات التطبيقية.

ثالثا- تدشين "شبكة للتعاون بين مراكز الفكر الاقتصادى" فى الدول الأعضاء لتبادل الأفكار والرؤى، حول سبل الارتقاء بالتعاون الاقتصادى والاستثمارى.. ومعدلات التجارة بين دولنا.

رابعا- تدشين اجتماعات دورية لوزراء الصحة بالدول الأعضاء.. واستضافة مصر الاجتماع الأول عام 2025، لمناقشة سبل تعظيم الاستفادة من التطبيقات التكنولوجية والعلمية المتطورة، لتطوير هذا القطاع المهم.

اقرأ أيضًا:

بث مباشر| السيسي يترأس فعاليات قمة منظمة الدول الثماني النامية