السيسي يعلن إطلاق 4 مبادرات بقمة مجموعة الثماني النامية

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، إطلاق عدة مبادرات خلال كلمته بقمة مجموعة الثماني النامية، صباح الخميس، بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة وتستمر في قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.

وقال الرئيس السيسي خلال كلمته، إن مصر تعتزم إطلاق عدة مبادرات خاصة بالدول الأعضاء في القمة، وهي على النحو التالي:

- تدشين شبكة لمديري المعاهد الدبلوماسية بالدول الأعضاء.

- إطلاق مسابقة إلكترونية لطلاب التعليم ما قبل الجامعي في العلوم والهندسة والتكنولوجيا التطبيقية.

- تدشين شبكة لتبادل الأفكار والرؤى في مجال التجارة.

- تدشين اجتماعات دورية لوزراء الصحة بالدول الأعضاء، على أن يكون الاجتماع الأول في 2025.

وأعلن الرئيس السيسي، اعتزام مصر التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الأعضاء في المنظمة.

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