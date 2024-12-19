عطل بالخط الثالث للمترو.. والشركة تكشف التفاصيل

كتب - محمد نصار:

أعلنت "آر إي تي بي ديف للنقل كايرو" التي تدير الخط الثالث لمترو القاهرة، تعليق الخدمة مؤقتاً بين محطتي هارون وهشام بركات، نظراً لوجود مشكلة فنية.

وقالت الشركة في بيان اليوم، إن الخدمة تستمر بشكل طبيعي بين محطتي هشام بركات وعدلي منصور، وكذلك بين محطات الأهرام ومحور روض الفرج وجامعة القاهرة.

وأضافت: "نشكر لكم تفهمكم، ونعتذر عن أي إزعاج قد ينجم عن هذا التوقف".

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