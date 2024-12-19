توافد القادة المشاركين في قمة "الثماني النامية" لمقر الانعقاد بالعاصمة الإدارية (فيديو)

كتب - محمود مصطفى أبوطالب:

بدأ صباح الخميس توافد القادة المشاركين في قمة مجموعة الثماني النامية، المنعقدة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي القادة المشاركين في القمة، فور وصولهم إلى مقر انعقاد مجموعة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.

وصل إلى مقر القمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، ومحمد يونس، رئيس وزراء بنجلاديش، ونجيب ميقاتي، رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، وشهباز شريف، رئيس وزراء باكستان، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتبحث القمة سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء، وتتضمن جدول أعمالها جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع في فلسطين ولبنان.

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