بث مباشر| السيسي يترأس فعاليات قمة منظمة الدول الثماني النامية

القاهرة - مصراوي:

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مجموعة من القادة المشاركين في أعمال القمة الـ11 لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي.

وتنطلق، اليوم الخميس، أعمال قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية للتعاون الاقتصادي D8 في نسختها الحادية عشرة، بالقاهرة.

وتترأس مصر النسخة الحالية من القمة حيث تولت رئاسة المجموعة في مايو الماضي وتستمر في قيادة أعمالها حتى نهاية العام المقبل.

يحضر القمة عدد من الرؤساء والزعماء، على رأسهم: الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، والرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، ورئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي.

وتُعقد القمة تحت شعار الاستثمار في الشباب ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة -تشكيل اقتصاد الغد- ومن المقرر أن تناقش القمة سبل مواجهة المتغيرات العالمية الاقتصادية والسياسية المتلاحقة، حسب موقع الهيئة العامة للاستعلامات المصرية.

ومن المقرر أن تعقد عدة قمم ولقاءات ثنائية على هامش انعقاد قمة منظمة الدول الثماني الإسلامية في القاهرة، سواء على مستوى الرؤساء أو الوفود المشاركة في المؤتمر.