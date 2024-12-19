تغييرات محدودة في عضويات مجالس إدارات "جنوب القاهرة والإسكندرية"

كتب ـ محمد صلاح:

كشف مصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر عن صدور قرار بإجراء تغييرات في عضويات مجلسي إدارة شركتي جنوب القاهرة والإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن القرار شمل نقل المحاسب أحمد الخراشي، مستشار الشئون المالية بشركة البحيرة سابقًا، والذي يشغل عضوية مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة للتوزيع للمرة الثانية على التوالي، ليتولى عضوية مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء.

وأضاف المصدر، أن القرار تضمن أيضًا نقل المحاسب عبد البصير شمله، مستشار الشئون التجارية بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، والذي يشغل عضوية مجلس إدارة شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، لتولي عضوية مجلس إدارة شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

ومن المقرر أن يترأس الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، يوم الأحد المقبل أعمال الجمعية العامة العادية للشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك لمناقشة ميزانية العام المالي الماضي 2023/2024، بالإضافة إلى استعراض الخطوات الإيجابية المتعلقة بتحسين نسب الفقد، وزيادة معدلات التحصيل، والخطط الاستثمارية للشركة والشركات التابعة لها.

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