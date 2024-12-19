كتب- محمد فتحي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 19-12-2024 على كافة أنحاء محافظات الجمهورية.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإنه من المتوقع أن يسود طقس اليوم الخميس 19-12-2024، معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية.

وبحسب الهيئة، فإن طقس اليوم الخميس سيكون مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء، إذ جاءت درجات الحرارة على بعض المحافظات كالآتي:

- القاهرة الصغرى 14 والعظمى 21.

- العاصمة الإدارية الصغرى 12 والعظمى 21.

- 6 أكتوبر الصغرى 12 والعظمى 20.

- كفر الشيخ الصغرى 13 والعظمى 20.

- دمياط الصغرى 13 والعظمى 20.

- بورسعيد الصغرى 15 والعظمى 21.

- الاسماعيلية الصغرى 09 والعظمى 22.

- السويس الصغرى 10 والعظمى 21.

- العريش الصغرى 08 والعظمى 22.

- رفح الصغرى 08 والعظمى 21.

- شرم الشيخ الصغرى 16 والعظمى 25.

- الإسكندرية الصغرى 12 والعظمى 20.

- العلمين الصغرى 13 والعظمى 19.

- مطروح الصغرى 14 والعظمى 17.

- السلوم الصغرى 12 وشمال 18.

- الغردقة الصغرى 14 والعظمى 25.

- مرسى علم الصغرى 16 والعظمى 26.

- شلاتين الصغرى 20 والعظمى 26.

- حلايب الصغرى 21 والعظمى 24.

- الفيوم الصغرى 10 والعظمى 21.

- بنى سويف الصغرى 09 والعظمى 21.

درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 08 والعظمى 22

- أسيوط الصغرى 08 والعظمى 22.

- سوهاج الصغرى 09 والعظمى 23.

- قنا الصغرى 10 والعظمى 23.

- الأقصر الصغرى 09 والعظمى 24.

- فى أسوان الصغرى 12 والعظمى 25.

- الوادى الجديد الصغرى 10 والعظمى 23.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن شمال البلاد يتأثر بحالة جوية سريعة من التقلبات الجوية، تبدأ من اليوم الخميس ١٩ ديسمبر وتنتهى يوم الجمعة الموافق ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤.

وأوضحت في بيان لها، أنه يؤثر على البلاد منخفض جوي متمركز على البحر المتوسط يصاحبه منخفض جوى متعمق فى طبقات الجو العليا.

وأشارت إلى أن تفاصيل الحالة الجوية المرتقبة، هي على النحو التالي:

- الخميس ١٩ ديسمبر ٢٠٢٤:

- من المتوقع سقوط أمطار غزيرة ورعدية أحيانا قد يصاحبها تساقط لحبات البرد على مناطق من محافظة مطروح.

- متوقع أيضا أن تتشكل السيول على بعض مناطق المحافظة .

- تنشط الرياح نتيجة الهواء الهابط من أسفل السحب الرعدية.

- أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا مساءً على (الإسكندرية - البحيرة - كفرالشيخ ).

- أمطار خفيفة ليلا على مناطق من (المنوفية -الغربية-الشرقية - الدقهلية-دمياط-بورسعيد -الإسماعيلية-السويس-القاهرة -الجيزة-القليوبية ).

- الجمعة ٢٠ ديسمبر ٢٠٢٤:

- من المتوقع سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تكون خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناه ووسط سيناء وخليج السويس تمتد خفيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.