وزير الصحة: مبادرة قوائم الانتظار تضم أصعب 11 تخصص للعلاج بالمجان

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن مبادرة قوائم الانتظار أخدت أصعب 11 تخصص يكون لهم احتياج كبير من ذوي الأمراض المزمنة وتم إنشاء غرفة لقوائم الانتظار تعمل بشكل ناجح جدًا.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن قوائم الانتظار قمدت القدمة لـ 2.5 مليون مواطن بتكلفة 22 مليار جنيه حتى الآن.

وأوضح وزير الصحة، أن قوائم الانتظار تشمل ما يلي:

- قسطرة القلب.

- جراحات القلب المفتوح.

- جراحة مخ وأعصاب.

- زراعة كبد.

- جراحة أورام.

- زراعة الكلى.

- جراحة المفاصل.

- زراعة قوقعة.

- القسطرة الطرفية.

- جراحات رمد.

- القسطرة المخية.

- تدخلات دوائية.

وتابع: أن المواطن يسجل رقم هاتفه على غرفة قوائم الانتظار بعد الانتهاء من الكشف الخاص به، ويتم التواصل معه خلال دوره لتوجيهه بشكل عاجل إلى أقرب مكان يستطيع من خلالهم الحصول على الخدمة الطبية بالمجان.

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