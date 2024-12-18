وزير الصحة: العلاج على نفقة الدولة مخصص لغير المسجلين في التأمين الصحي

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن الدولة تبنت فكرة العلاج على نفقة الدولة وقوائم الانتظار بالنسبة للمواطنين الذين لا يملكون تأمين صحي.

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أنه خلال 10 سنوات كان عدد القرارات فيها مليون ونصف قرار وحاليًا 3ونصف مليون قرار، وبعدما كان المستفيدين أقل من مليون وصل حاليًا إلى 2.2 مليون مواطن.

وتابع وزبر الصحة: التكلفة كانت 3 مليار جنيه سنويًا وصلنا حاليًا إلى 20 مليون جنيه، ومؤهل يرتفع إلى 24 مليون جنيه خلال العام المالي المقبل.

وأكمل: التحدي الحقيقي هو الدخول في تطوير المنشآت الصحية سواء رفع كفاءة أو إنشاء منشئ جديد أو تطوير منشئ قائم بالقياسات الخاصة بهيئة الاعتماد.

وتابع: تم مناقشة التكلفة لـ115 مليار جنيه في المرحلة الثانية فقط، وهناك تنسيق من خلال دولة رئيس مجلس الوزراء مع وزارة التخطيط والمالية لرصد كل موازانات هذا المشروع الهام للمصريين بشكل عام، وبدأنا في تطوير بعض المشاريع في محافظات المرحلة الثانية.