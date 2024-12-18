وزير الصحة عن أزمة الرعايات المركزة: "مبقاش يجيلي شكاوي.. وتغلبنا على المشكلة"

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، إن الحكومة "تغلبت على أزمة توافر الرعايات والحضانات بشكل متميز".

وأضاف عبدالغفار خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمجلس الوزراء اليوم الأربعاء: "مبقاش يجيلي شكاوي، وأعضاء مجلس النواب مبقاش يجيلهم شكاوي، والمواقع الخاصة بمجلس الوزراء مبقاش يجيلهم شكاوي، لأننا تغلبنا على هذه المشكلة بشكل متميز".

وتابع: "كان متوسط الانتظار لسرير الرعاية قد يصل لـ 3 أيام، وعندي الجرأة أقول كدا، وساعات المواطن يروح أكتر من مكان، والمشكلة لم تكن في توفر أسرة الرعاية المركزة، أو الأجهزة الخاصة بالرعايات المركزة، ولكن في تشغيل الرعايات المركزة".

وعن طريقة حل تلك الأزمة، قال عبدالغفار: "عملنا مجموعات من الرعايات المستحدثة، وتعاقدات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والقوات المسلحة والشرطة ووسعنا عدد الخدمات في المستشفيات بالتعاقد مع أطباء من الخارج ودعمنا البنك المركزي ومؤسسات مجتمع مدني للعمل على دعم العنصر البشري من أطباء وتمريض لتشغيل ما نمتلكه".

ومضى قائلا: "معظم محافظات الجمهورية نتحدث الآن عن "صفر انتظار" باستثناء المحافظات الكبرى مثل القاهرة والجيزة إذ بات لدينا متوسط الانتظار 24 ساعة فقط بدلا من 3 أيام، وبات لدينا مراقبة وميكنة للمنظومة بشكل كامل".

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