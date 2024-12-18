مدبولي: نستهدف تطوير الساحل الشمالي الغربي لتعظيم المردود السياحي

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تعمل بشكل جيد في ملف السياحة، إذ عقد اجتماعًا وصفه بـ"المهم" لمناقشة التخطيط التفصيلي الكامل لمنطقة الساحل الشمالي الغربي، الذي تم تقسيمه إلى ثلاث قطاعات، تشمل: "المنطقة من أول رأس الحكمة حتى مدينة مرسى مطروح، ومن مرسى مطروح إلى سيدي براني، ومن سيدي براني إلى السلوم"، وذلك بنطاق يصل إلى 260 كيلومترًا طوليًا من الشواطئ.

وأضاف مدبولي: نضع تصورًا تفصيليًا كاملًا لاستغلال هذه المنطقة بصورة واضحة تمامًا بهدف تعظيم المردود السياحي في الأساس، وتحويل هذه المنطقة إلى منطقة جذب سياحي عالمية على أعلى مستوى.

وتابع "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: نستهدف وضع مخططات تفصيلية واضحة جدًا لكل هذه المناطق، حتى نتمكن من تنفيذها على مدار الفترة المقبلة، بحيث تصبح هذه المنطقة هي منطقة الجذب السياحي العالمية الأولى في مصر، بالتزامن مع منطقة البحر الأحمر.

وأكمل: "نعمل على تحقيق أكبر قدر من إدخال الطاقة الجديدة والمتجددة لتقليل استهلاك الوقود الأحفوري".