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مدبولي عن أحداث سوريا: موقفنا ثابت.. ولا نتدخل في الشأن الداخلي لأي دولة

04:44 م الأربعاء 18 ديسمبر 2024

الدكتور مصطفى مدبولي

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كتب- محمد أبو بكر:
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن موقف مصر تجاه سوريا وكل الدول ثابت، ومصر لا تتدخل في الشأن الداخلي لأي دولة، وهذه ثوابت تعمل مصر دائمًا عليها.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن مصر لا تتدخل في الشأن الداخلي لأي دولة، ولكنها تدعو للحفاظ على وحدة وسلامة أراضي الدول العربية الشقيقة وكياناتها ومؤسساتها من الانهيار.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أنه من الصعوبة الشديدة إعادة أي مؤسسات مرة أخرى عندما تقع أو تنهار، ومصر دائمًا تبتغي حسن الجوار مع كل جيرانها وأشقائها من الدول العربية.

الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أحداث سوريا
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