مدبولي: وافقنا على الرخصة الذهبية لشركة أيميا باور الإماراتية

كتب- محمد أبو بكر:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه بالنسبة للملف الاقتصادي، وبعد الإعلان عن الطروحات، أجريت اجتماعًا مهمًا لمتابعة طرح المشروع الخاص بجبل الزيت والطاقة الجديدة والمتجددة التي نتحرك خلالها في هذا الشأن، ونسير بخطى جيدة وسنتحرك في كل هذه الشركات وسنعلن توقيتات متتابعة عن عملية طرحها.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أنه بالنسبة لملف الطاقة، فإننا افتتحنا المحطة الخاصة بأبيدوس 1 في أسوان بطاقة 500 ميجا وات بالطاقة الشمسية، واستثمارات تجاوزت النصف مليار دولار، وشركة أيميا باور ستتدخل بـ500 ميجا أخرى في شهر أبريل أو مايو القادم.

وتابع رئيس مجلس الوزراء: وافقنا اليوم على إعطاء الرخصة الذهبية لمشروع آخر لنفس الشركة بطاقة 1000 ميجا "1 جيجا" طاقة جديدة ومتجددة، ومعهم 600 ميجا بطاريات تخزين، ضمن خطة تحقيق مستهدفاتنا بـ42% طاقة جديدة ومتجددة من إجمالي الطاقة المصرية في 2030، ونعمل على تحقيق أكبر قدر من إدخال الطاقة الجديدة والمتجددة لتقليل استهلاك الوقود الأحفوري.