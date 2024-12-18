مدبولي يتعرض لـ"دوخة" أثناء المؤتمر الأسبوعي: "من الجهد اللي بيحصل" (فيديو)

القاهرة - مصراوي:

تعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لـ"دوخة بسيطة" أثناء المؤتمر الصحفي الذي يعقد بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية، اليوم الأربعاء، بعد انتهاء اجتماع الحكومة الأسبوعي.

وكان "مدبولي" يتحدث عن اللقاءات التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤخرًا ضمن جولته الأوروبية، وكذلك لقاءاته المحلية، قبل أن يتوقف بشكل مفاجئ عن الحديث بعد شعوره بالدوار، ليطالب بإيقاف المؤتمر الصحفي قائلًا: "اسمحولي نوقف".

وجرى وقف المؤتمر الصحفي وقطع البث المباشر لبضع دقائق قبل أن يُصر رئيس الوزراء على العودة لاستكمال المؤتمر الصحفي، قائلًا: "من الجهد اللي بيحصل حصل دوخة بسيطة، وبعتذر لحضراتكم".

واستكمل مدبولي حديثه عن لقاءات الرئيس السيسي الأخيرة، موضحًا أنه "كان حريصا على كل بحث المستجدات ووضع خطط وسيناريوهات لتأمين كل احتياجات المواطن المصري".