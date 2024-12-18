الصحة: تقديم 2.4 مليون خدمة طبية بمستشفيات القليوبية خلال 10 شهور

كتب- أحمد جمعة:

قالت وزارة الصحة والسكان إنه تم تقديم مليونين و487 ألفا و745 خدمة طبية بمختلف التخصصات في 15 مستشفى ومركز خدمات علاجية بمحافظة القليوبية، وذلك خلال الفترة من الأول من يناير وحتى نهاية أكتوبر 2024؛ تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان، وفي إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور حسام عبد الغفار - في بيان اليوم الأربعاء- "إنه تم تطوير ورفع كفاءة 15 مستشفى بمحافظة القليوبية"، منوها بحصول مستشفى القناطر الخيرية على اعتماد (GHAR)، لتكون الأولى التابعة لقطاع العلاجي بالمديرية التي تحصل على هذا الاعتماد.

وأوضح أنه تم إدراج مستشفى حميات بنها ضمن مستشفيات المرحلة الرابعة للخطة التنفيذية القومية لمكافحة المقاومة للمضادات الحيوية، مع اعتماد مركز المعمل المشترك الإقليمي كمعمل مركزي لإقليم وسط الدلتا؛ ليكون ضمن خمسة معامل فقط على مستوى الجمهورية.

وأوضح أنه تم تزويد المستشفيات بـ89 جهازا طبيا حديثا تشمل أجهزة (مونيتور، وتنفس صناعي، وأشعة، وتخدير وسونار)، تم توزيعها حسب الاحتياج، مشيرًا إلى تقديم الخدمات الطبية لـ1.3 مليون مستفيد بالعيادات الخارجية، و43 ألف مريض بالعيادات المسائية.

وأضاف أنه تم زيادة السعة الاستيعابية بالمستشفيات، حيث بلغ عدد أسرة الرعايات المركزة 144 سريرا، و77 حضانة للأطفال، وتم تطوير مستشفى العبور الجديدة لتصل قوتها الاستيعابية لـ199 سريرا، مبينا أن الطاقة الاستيعابية لمستشفى شبين القناطر وصلت لـ229 سريرًا، ومستشفى حميات بنها لـ86 سريرًا، وتطوير مستشفى طوخ المركزي لتصل قوتها لـ98 سريرًا، مع إضافة خدمات نوعية، مثل غرف العمليات، أسرة الحضانات، وأقسام الطوارئ.

ولفت إلى رفع كفاءة الفرق الطبية بـ199 منشأة تابعة لقطاع الرعاية الأولية مع استحداث خدمات إضافية، تشمل: عيادات تخصصية، وحدات المسالك البولية، وأقسام علاج طبيعي، كما تم تفعيل منظومة التشخيص عن بُعد في خمس مستشفيات استفاد منها أكثر من 5000 مريض.

كما نوه بتجهيز 11 وحدة صحية كمرحلة أولى لتقديم خدمات العيادات المسائية مع الاستمرار في تطوير الوحدات الصحية ضمن مبادرة "حياة كريمة"، والتي تشمل 18 مركزا طبيا تم تسليمها مع استكمال العمل في مراكز ووحدات أخرى لتلبية احتياجات المواطنين.

ومن جهته، أكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية الدكتور أسامة الشلقاني أنه تم تنفيذ 1781 دورة تدريبية تخصصية بالمستشفيات بإجمالي مستفيدين بلغ 37 ألف متدرب، بالإضافة إلى 1345 دورة تدريبية متنوعة وورش عمل استفاد منها 26 ألف شخص.

وأشار إلى تقديم 1.7 مليون خدمة ضمن المبادرات الرئاسية، وتنظيم 80 قافلة طبية استفاد منها 92 ألف مواطن، مع إصدار 48 ألف قرار علاج على نفقة الدولة، كما نفذ فريق العلاج الحر حملات مكثفة على المنشآت الطبية الخاصة، أسفرت عن غلق 691 منشأة مخالفة، موضحا أن فريق الرقابة على الأغذية قام بالمرور على 7411 منشأة غذائية، حيث تم ضبط 22 ألف كجم من الأغذية التي تم إعدامها للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد أن مديرية الشؤون الصحية بمحافظة القليوبية تواصل تطوير البنية التحتية، ورفع كفاءة الفرق الطبية والمنشآت الصحية مع التركيز على التعليم الطبي المستمر لتقديم خدمات طبية على أعلى مستوى، بما يضمن تحقيق التميز في جميع التخصصات الطبية لتلبية احتياجات جميع الفئات العمرية.

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