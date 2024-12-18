وزارة الشئون النيابية: نتعهد بحماية اللغة العربية وتعزيز دورها عالميًا

كتب نشأت علي:

قالت وزارة الشئون النيابية إن اللغة العربية هي لغة الهوية والثقافة، التي صنعت معاجم الفكر وكتبت تاريخ الإنسانية بأحرف من نور.

وأضافت الوزارة أنها كانت ولا تزال منبرًا للعلم والفنون والأدب، اللغة التي جمعت بين الماضي العريق والمستقبل الواعد، احتضنت العلوم، وشكّلت وجدان الحضارة، ونسجت قصص الإنسانية بحروفها الخالدة.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية أن "اللغة العربية ليست مجرد لغة، بل هي لغة الإبداع والابتكار، قادرة على التطور ومواكبة مستجدات الحياة، كما كانت حاضرة في ميادين الثقافة والعلوم عبر أمجاد التاريخ."

وأضافت أن الله اختص اللغة العربية بشرف عظيم فجعلها لغة القرآن الكريم: "إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ".

واختتمت الوزارة بيانها قائلة: "في هذا اليوم، نجدد اعتزازنا بلغتنا التي هي مصدر فخر وهوية لنا، ونتعهد بحمايتها وتعزيز دورها عالميًا. فاللغة العربية ليست فقط تراثًا يُحتفى به، بل أمانة يجب أن نصونها ومستقبلًا يجب أن نحمله للأجيال القادمة."



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