تحرك برلماني لتدشين أول بنك دم تجميعي بمدينة القصير في البحر الأحمر

كتب- نشأت علي:

قدمت النائبة إيلاريا حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، مجموعة من طلبات الإحاطة والأسئلة والمقترحات برغبة إلى الحكومة، مطالبة بتدشين أول بنك دم تجميعي في مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود تحسين الخدمات الصحية بالمحافظة، وتلبية احتياجات المواطنين في المناطق النائية.

وأشارت النائبة إيلاريا حارص إلى أهمية هذا المشروع الطبي الحيوي، موضحة أن إنشاء بنك الدم التجميعي سيعزز قدرة مستشفى القصير على إجراء العمليات الجراحية محليًا، مما يوفر الوقت والجهد على المرضى، لا سيما في الحالات الطارئة التي تتطلب نقل الدم السريع.

وأكدت النائبة أن هذا الإنجاز يعكس حرص الدولة على تطوير الخدمات الصحية في المناطق النائية مثل مدينة القصير، التي كانت تفتقر إلى وجود بنك دم تجميعي، مما كان يضطر المرضى للانتقال إلى مستشفى الغردقة العام لإجراء العمليات الجراحية، وهو ما شكل عبئًا كبيرًا على المرضى وأسرهم.

وأضافت أن المشروع يتماشى مع رؤية الدولة لتحسين جودة الخدمات الصحية في المناطق البعيدة، مشيرة إلى أن القصير تستحق دعمًا خاصًا نظرًا لموقعها الاستراتيجي واحتياجات سكانها.

وأوضحت النائبة أن المشروع تم بالتنسيق مع الجهات التنفيذية المعنية، ويأتي ضمن إطار رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية. كما أعربت عن تقديرها للجهود التي أسهمت في تنفيذ هذا المشروع، مؤكدة أن البنك الجديد سيمثل نقلة نوعية في الخدمات الصحية بالمنطقة، وسيسهم في تقليل العبء على المواطنين وضمان تقديم الدعم السريع للحالات الحرجة.

وأعرب أهالي مدينة القصير عن ترحيبهم الكبير بهذا المشروع، معتبرين أنه خطوة إيجابية ستقلل من الحاجة لإحالة الحالات إلى مستشفى الغردقة، مما يعزز كفاءة الرعاية الصحية المحلية.

وأكدت النائبة إيلاريا حارص التزامها بمواصلة جهودها لتحسين الخدمات الصحية في مختلف مدن البحر الأحمر، مؤكدة أن دعم المستشفيات والمرافق الطبية يمثل أولوية قصوى في إطار تعزيز الخدمات الصحية وبناء الجمهورية الجديدة التي تقوم على تحقيق العدالة والتنمية في جميع المناطق والمحافظات.

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