وزير الصحة يكرم الفريق الطبي بمستشفى القناطر العام بعد حصوله على الاعتماد

كتب- أحمد جمعة:

أكد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، حرص الوزارة على اعتماد جميع منشآتها الطبية، من قبل الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية "جهار- GAHAR"، تمهيدًا لدمجها في منظومة التأمين الصحي الشامل، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية، بشأن تعميم تطبيق المنظومة في كافة المحافظات.

جاء ذلك خلال تكريم الدكتور خالد عبدالغفار، مجموعة من أعضاء الفريق الطبي بمديرية الشئون الصحية بالقليوبية وبمستشفى القناطر الخيرية العام؛ تقديراً لجهودهم التي أسفرت عن حصول المستشفى على الاعتماد من الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، ليصبح بذلك أول مستشفى عام يتم اعتماده.

وأشاد الدكتور خالد عبدالغفار- خلال كلمته- بتفاني العاملين بمستشفى القناطر الخيرية، مؤكدا أهمية الالتزام المستمر بمعايير الجودة، مشيرًا إلى أن التزام الطاقم الطبي والإداري يسهم بشكل أساسي في تقديم خدمات صحية عالية الجودة.

وفي هذا السياق، قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور حسام عبدالغفار- بحسب بيان، اليوم الأربعاء- إن مستشفى القناطر الخيرية العام يعمل بطاقة استيعابية تبلغ 171 سريرًا، تتوزع بين (35 سريرًا في قسم الرعاية المركزة، 31 سريرًا للأطفال، 25 حضانة، 81 سريرًا بالقسم الداخلي، و18 سريرًا في قسم الاستقبال والطوارئ).

كما يضم المستشفى 8 غرف عمليات، و12 سريرًا للإفاقة، بالإضافة إلى 48 جهاز غسيل كلى، حيث يستقبل قسم الغسيل الكلوي نحو 190 مريضًا شهريًا، كما يتردد على قسم الاستقبال والطوارئ حوالي 15 ألف مريض شهريًا، ويبلغ متوسط الحالات في قسم الرعاية المركزة 60 مريضًا شهريًا، ومتوسط حالات رعاية الأطفال يصل إلى 45 طفلًا، كما يستقبل القسم الخاص بالحضانات نحو 40 حالة شهريًا، فيما يستقبل قسم العيادات الخارجية 24 ألف متردد شهريًا، ويُجرى في المستشفى حوالي 500 عملية جراحية شهريًا.

حضر حفل التكريم مساعد الوزير لشئون المستشفيات الدكتور أحمد سعفان، ومدير مديرية الشئون الصحية بالقاهرة الدكتور حمودة الجزار، ومدير مديرية الشئون الصحية بالقليوبية الدكتور أسامة الشلقاني، ومدير مستشفى القناطر الخيرية العام الدكتور سيد النحاس.