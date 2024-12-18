"الرقابة الصحية": ملتزمون بنقل التجربة المصرية في جودة الرعاية الصحية لأفريقيا

كتب- أحمد جمعة:

أكد الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، التزام الهيئة بنقل التجربة المصرية في جودة الرعاية الصحية للأشقاء الأفارقة، وذلك في إطار التزام مصر بدورها تجاه إفريقيا.

جاء ذلك خلال مشاركة رئيس هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في اجتماع لجنة الشؤون الإفريقية بمقر مجلس النواب برئاسة النائب الدكتور شريف الجبلي.

وقال طه إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي أسفرت عن العديد من المبادرات التي تبنتها الحكومة لتعزيز الشراكات وتبادل الخبرات بمجالات الصحة والبحث العلمي؛ بما يسهم في بناء أنظمة صحية قوية وفعالة.

وأضاف أن مصر تسعى جاهدة لتقدم نموذجًا يحتذى به بمجال التغطية التأمينية الشاملة تحقيقا لرؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وأوضح أهمية توسيع الشراكات بين مصر والدول الإفريقية لدعم جودة الرعاية الصحية على مستوى القارة الإفريقية، مؤكدا أن هيئة الاعتماد والرقابة تسعى لنقل خبراتها المتراكمة في تقييم واعتماد المنشآت الصحية لدول الجوار؛ إيمانا بدور مصر المحوري في قيادة الجهود الإقليمية لتحقيق جودة الرعاية الصحية .

واستعرض الجهود المبذولة نحو تعزيز التعاون الإفريقي بمجال جودة الرعاية الصحية، وحرص هيئة الاعتماد والرقابة على المشاركة بعدد من المحافل الإقليمية والدولية المعنية بتعزيز النظم الصحية، وعلى رأسها الملتقى السنوي السابع للمنتدى الإفريقي للبحث العلمي والتعليم الصحي (ARE-Health) الذي انعقد بالعاصمة الكينية نيروبي، والقمة الدولية الوزارية للصحة التي أقيمت

في العاصمة الرواندية كيجالي، بجانب مشاركة الهيئة السنوية بمؤتمر ومعرض "صحة إفريقيا" بمصر.

وأشار إلى توسع الهيئة في أنشطة الاعتماد والبرامج التدريبية المشتركة مع جهات الاعتماد المناظرة مثل (COHASASA) على مستوى قارة إفريقيا.

وأوضح أن اعتماد هيئة الاعتماد والرقابة (GAHAR) من الجمعية الدولية للجودة في الرعاية الصحية (ISQua) يعد إنجازًا دوليًا يعكس مكانة مصر كدولة رائدة في تطبيق معايير الجودة الصحية، ويسهم في تعزيز ثقة المرضى في جودة الخدمات الصحية المقدمة، ويدعم جهود الدولة؛ لنقل الخبرات بمجال الرعاية الصحية إلى الدول الإفريقية.

وأشار إلى أن الرعاية الصحية غير الآمنة تشكل تحديًا عالميًا كبيرًا، حيث يعاني أكثر من 10% من المرضى من أضرار داخل بيئات الرعاية الصحية، منوهًا بأن الدراسات أثبتت أن ثلثي هذه الأضرار تقع في الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، مما يتطلب تعاونًا دوليًا لتعزيز سلامة المرضى.

ولفت رئيس الهيئة إلى أنه تم اعتماد 417 منشأة صحية حتى الآن، وتشمل هذه المنشآت 306 منشآت حكومية، و104 منشآت تابعة للقطاع الخاص، و7 منشآت لمنظمات غير حكومية؛ بما يعكس الدور الريادي للهيئة في تحسين جودة الرعاية الصحية وضمان سلامة المرضى.

وأكد استمرار (GAHAR) في العمل على تحسين معايير الجودة الصحية؛ لتعزيز مكانة مصر كمرجع دولي في جودة وسلامة الرعاية الصحية