لتبادل المنتجات الزراعية وغيرها.. وزير الزراعة ونظيره اللبناني يتابعان بحث ملفات التعاون

كتب- أحمد السعداوي:

التقى علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأربعاء، في إطار التنسيق المستمر مع الأشقاء في لبنان، عباس الحاج حسن، وزير الزراعة اللبناني، وبحث معه سبل تعزيز التعاون في مجال الزراعة والأنشطة المرتبطة به، بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة.

وأكد فاروق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتقديم كل أوجه الدعم للأشقاء في لبنان، واستعرض الوزيران الموضوعات المتعلقة بتبادل المنتجات الزراعية بين البلدَين وإزالة المعوقات التي قد تؤثر على انسيابية السلع الزراعية بين الجانبَين المصري واللبناني، ومنها صادرات مصر من البطاطس، بالإضافة إلى تنظيم تصدير المانجو وفسائل النخيل إلى لبنان الشقيق، وكذلك استيراد بعض السلع التي تتميز بها دولة لبنان الشقيقة.

وأكد الوزير اللبناني أن مصر هي الوجهة الأساسية لاستيراد ما يحتاج إليه لبنان؛ ليس فقط من المنتجات الزراعية، بل عدد من المنتجات التصنيعية والطبية وغيرها، مشيرًا إلى الجهود التي بذلتها مصر في الوقوف مع لبنان خلال محنته الأخيرة، بالإضافة إلى مناقشة الموضوع المتعلق بتصدير الحمضيات للجانب اللبناني.

واتفق الوزيران على التعاون في مجال تصدير التمور إلى الأسواق العالمية، والاستفادة من إمكانات مصر في هذا المجال؛ حيث تحتل المركز الأول عالميًّا في إنتاج التمور.

حضر الاجتماع الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، وبعض قيادات الوزارتَين في مصر ولبنان.

جدير بالذكر أن لبنان يبدأ في استيراد البطاطس المصرية مع بداية شهر فبراير حتى مارس من كل عام، وتصدر مصر نحو ٦ آلاف طن من المانجو مختلفة الأصناف، وتستورد مصر كميات كبيرة من التفاح اللبناني وبعض أنواع الفاكهة في الأوقات التي تحتاج إليها السوق المصرية، ويرغب لبنان في الاستفادة من التجربة المصرية في زراعة القمح وزيادة إنتاجية المحاصيل من خلال التعاون مع مركز البحوث الزراعية.

وكلَّف فاروق كلًّا من العلاقات الزراعية الخارجية ومركز البحوث الزراعية بالتنسيق والتواصل في هذا الأمر مع الجانب اللبناني.