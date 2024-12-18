لضمان موسم شتوي دون أزمات.. استمرار التنسيق بين أجهزة الري والصرف والميكانيكا وري أسوان

كتب- أحمد السعداوي:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا، اليوم الأربعاء، لمتابعة الموقف المائي بمحافظة أسوان خلال الموسم الشتوي الحالي، والاستعداد للموسم الصيفي ٢٠٢٥؛ خصوصًا بزمام ترعة وادي النقرة وفروعها، ومتابعة المنطقة التجريبية للري الحديث على ترعة بلوخر بإسنا، ومتابعة أعمال تأهيل الترع بنطاق مراكز المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

واستعرض الاجتماع الموقف المائي بالمحافظة؛ ووجه سويلم باستمرار التنسيق بين أجهزة مصلحة الري وهيئة الصرف ومصلحة الميكانيكا والكهرباء والإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة أسوان، بشأن متابعة حالة المحطات والترع الرئيسية والفرعية والمصارف بالمحافظة لضمان مرور الموسم الشتوي دون أية أزمات أو شكاوى من المنتفعين.

ووجه وزير الري بإجراء دراسة متكاملة لمنظومة الري بمنطقة وادي النقرة، بالتنسيق بين مصلحتي الري والميكانيكا والكهرباء والمعاهد المتخصصة التابعة للمركز القومي لبحوث المياه، بحيث تتضمن دراسة موقف تشغيل وصيانة المحطات، ووضع خطة لإمكانات التحول للري الحديث بالمنطقة، مع استمرار التنسيق بين أجهزة الوزارة والمنتفعين وروابط مستخدمي المياه بزمام ترعة وادي النقرة؛ لتنظيم فترات الري والمناوبات وكميات المياه المسحوبة من الترعة، بما يضمن وصول المياه إلى النهايات وتحقيق عدالة التوزيع بين مختلف المزارعين.

ووجه وزير الري باستمرار متابعة المنطقة التجريبية للري الحديث على ترعة بلوخر، ومتابعة أعمال تأهيل الترع بنطاق مراكز مبادرة "حياة كريمة"، طبقاً للبرامج الزمنية الموضوعة.

اقرأ أيضًا:

الأرصاد تكشف توقعات طقس الأيام المقبلة.. أمطار على هذه المناطق

ما أسباب رفض عداد الكهرباء مسبق الدفع لكارت "الشحن"؟

الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعي اليوم.. ومؤتمر صحفي لـ"مدبولي"