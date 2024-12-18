الأحد المقبل.. "القابضة" و"نقل الكهرباء" تناقشان ميزانية العام المالي 2023- 2024

كتب- محمد صلاح:

تُعقد أعمال اجتماع مناقشة عموميتَي الجمعية العامة للشركة المصرية لنقل الكهرباء، الأحد المقبل، ويترأسها الدكتور مهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، في تمام الساعة التاسعة والنصف صباحًا.

ويُعقد أيضًا اجتماع مناقشة ميزانية الشركة القابضة لكهرباء مصر عن العام المالي 2023- 2024، في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، بحضور وزراء المالية والتعاون الدولي والتخطيط.

وأكد المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن اجتماع الجمعية العمومية للشركتَين سيناقش الميزانيات خلال العام المالي 2023/ 2024، وما تم إنفاقه من مصروفات، وكذلك الإجراءات التي أسهمت في خفض نسب الفقد وزيادة معدلات التحصيل، بالإضافة إلى ما تم تنفيذه من مشروعات قومية واستثمارية بنطاق القطاع وخارجه.

وتتضمن ميزانية الشركة القابضة للكهرباء استعراض ما تم من إجراءات متعلقة بالاستمرار في تنفيذ الخطة الموضوعة؛ لدفع برامج ترشيد وكفاءة استخدام الطاقة، وما يتضمنه ذلك من إجراءات لرفع الوعي وزيادة ثقافة ترشيد استهلاك الطاقة.

وسيتم استعراض ما يتم تنفيذه ومتعلق باستراتيجية وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة؛ لتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في إنشاء مشروعات توليد الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة (طاقة الرياح، الطاقة الشمسية).