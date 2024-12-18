نشرة التوك شو| انتشار 4 فيروسات خلال الفترة الراهنة.. وتوسيع مشاركة السيدات في الإشراف على الحج

كتبت- داليا الظنيني:

تناولت برامج التوك شو، مساء الثلاثاء، عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، ويرصد مصراوي أهم الأخبار التي حظيت باهتمام غالبية البرامج التليفزيونية على مدار الساعات الماضية من خلال التقرير الذي يستعرض لكم أبرزها..

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الإنفلونزا العادية هي الأكثر انتشارًا في الفترة الحالية في مصر بسبب تغيير المواسم.

قال محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين، إنه حدثت عدة مفاوضات لتيسير الإجراءات اللوجستية في البلدين مصر وإيطاليا، وتسهيل إجراءات التفريغ والشحن، خاصة بالنظام الخاص بالرورو

كشف الدكتور أمجد الحداد، استشاري أمراض الحساسية والمناعة، عن انتشار 4 فيروسات حاليًا في موسم الشتاء.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود، ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد: "عندنا فيروسات كثيرة تنتشر في مصر خلال نفس التوقيت من كل عام، بينها فيروس كورونا والفيروس المخلوي وفيروس غدّي والإنفلونزا الموسمية".

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن إطلاق أول دفعة من الأنسولين المحلي يمثل علامة فارقة، مبينًا أنه للمرة الأولى يتم إنتاج الأنسولين كأقلام داخل مصر

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن توسيع فرص مشاركة السيدات في الإشراف على موسم الحج المقبل.