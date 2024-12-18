الأرصاد تكشف توقعات طقس الأيام المقبلة.. أمطار على هذه المناطق

كتب - محمد شاكر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة خلال الأيام المقبلة، بداية من اليوم الأربعاء إلى الاثنين 23 ديسمبر 2024، وذلك على كافة أنحاء البلاد.

وقالت الهيئة: يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلاً، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة على شمال الصعيد ووسط سيناء.

طقس الأربعاء:

شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا صباحًا، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

أمطار متوسطة مساءً على مناطق من محافظة مطروح، تكون خفيفة على مناطق من الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، على فترات متقطعة.

طقس الخميس:

شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من محافظة مطروح على فترات متقطعة.

أمطار متوسطة مساءً على مناطق من الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، على فترات متقطعة.

طقس الجمعة:

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

نشاط رياح على كافة الأنحاء على فترات متقطعة.

الطقس من السبت إلى الاثنين:

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.