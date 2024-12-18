ما أسباب رفض عداد الكهرباء مسبق الدفع لكارت "الشحن"؟

كتب ـ محمد صلاح

تدور العديد من الأسئلة والاستفسارات التي يطرحها المواطنون حول المشكلات المتعلقة بعداد الكهرباء مسبق الدفع، وأبرزها رفض العداد لكارت الشحن.

بدوره، كشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عن أبرز أسباب رفض كارت شحن عداد الكهرباء، موجّهًا العديد من النصائح للمواطنين بشأن استخدام كارت شحن الرصيد الخاص بالعداد مسبق الدفع.

وفيما يلي يستعرض "مصراوي" أبرز النصائح والأسباب المتعلقة برفض كارت الشحن:

* أن يحتوي كارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع على شحنة لم يتم تفريغها في العداد.

* ضرورة تحديث وتنشيط كارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع.

* تلف كارت شحن عداد الكهرباء مسبق الدفع.

* عدم تطابق كارت شحن عداد الكهرباء مع العداد أو الشركة التابع لها.

كيفية التعامل مع عداد الكهرباء مسبق الدفع

يجب الحرص عند تركيب عداد الكهرباء مسبق الدفع وأثناء التعامل معه أو شحنه، وذلك من خلال اتباع ما يلي:

* عدم التلاعب نهائيًا في غطاء العداد حتى لا يتم فصله، مما قد يؤدي إلى تحرير محضر تلاعب ضد المشترك.

* التأكد من وجود رصيد كافٍ لتفادي انقطاع الكهرباء فجأة.

* توفير استهلاك الطاقة قدر الإمكان في الأسبوع الأخير من الشهر، لأن المستخدم يكون في أعلى شريحة استهلاكية.

* ضرورة التأكد من ضبط الوقت والتاريخ عند شحن الكارت.

* في حال فشل شحن الكارت، يُفضل التوجه إلى شركة الكهرباء لشحنه وتفعيله.

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