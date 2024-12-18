الأوبرا تحتفل بالكريسماس والعام الجديد.. ننشر البرنامج الكامل

كتب- محمد شاكر:

أعدت دار الأوبرا المصرية، خلال شهر ديسمبر، برنامج فعاليات غنيًا ومتنوعًا بمناسبة الكريسماس والعام الجديد، يقام على مسارحها بالقاهرة والإسكندرية.

كما تم تزيين الأوبرا بعدد من الديكورات والمظاهر الاحتفالية الخاصة بهذه المناسبة لاستقبال الجمهور.

وتضم العروض مجموعة متنوعة من الفنون العالمية الجادة حيث يشهد المسرح الكبير حفلين للفريق المصري الألماني "كايرو ستيبس" بقيادة مؤسسه الموسيقار وعازف العود باسم درويش، يقامان مساء يومي الخميس والجمعة 19 و 20 ديسمبر.

كما تقدم فرقة باليه أوبرا القاهرة، بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، 7 عروض لرائعة المؤلف الروسي العالمي تشايكوفسكي "باليه كسارة البندق" في تمام الساعة 8 مساءً أيام الخميس، الجمعة، السبت، الأحد، والإثنين (26، 27، 28، 29، 30 ديسمبر)، إلى جانب حفل في الثانية من بعد ظهر الجمعة 27، وآخر في الحادية عشر والنصف صباح الأحد 29 ديسمبر.

أيضًا يشارك أوركسترا القاهرة السيمفوني بحفل يقام مساء السبت 21 ديسمبر، إضافة إلى احتفالية ضخمة تقام ليلة العام الجديد 31 ديسمبر.

ويحتضن المسرح الصغير عدة عروض، منها حفل لكورال أكابيلا للأطفال مساء الأربعاء 18 ديسمبر، وتقدم فرقة أوبرا القاهرة نخبة من المؤلفات الغنائية التي تحتفي بعيد الميلاد مساء الجمعة 20 ديسمبر.

كذلك يستعرض الدارسون بمركز تنمية المواهب مختارات من أعمال الكريسماس الغنائية مساء الأحد 22 ديسمبر، ويقدم عازف الترومبيت محمد حلمي حفله السنوي الذي يضم مجموعة من أشهر أغاني أفلام الرسوم المتحركة العالمية مساء الثلاثاء 24 ديسمبر، إلى جانب حفل لفرقة كوكب الشرق النسائية مساء الثلاثاء 31 ديسمبر.

ويشهد مسرح الجمهورية حفلًا للسوبرانو نيفين علوبة مساء السبت 21 ديسمبر.

ويحتضن مسرح سيد درويش حفلاً للفريق المصري الألماني "كايرو ستيبس" مساء السبت 21 ديسمبر، وفرقة أوبرا القاهرة التي تقدم مجموعة من الأعمال الغنائية العالمية الخاصة بأعياد الميلاد مساء الخميس 26 ديسمبر، وأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية مساء الجمعة 27 ديسمبر.

جدير بالذكر أن العروض الدورية لمختلف فرق الأوبرا مستمرة خلال الاحتفالات بالكريسماس والعام الجديد، وتتضمن عددًا من الفقرات التي تحتفي بهذه المناسبة.