الثقافة تجري قرعة علنية لدور النشر المشاركة في معرض الكتاب.. اليوم

كتب- محمد شاكر:

تجري وزارة الثقافة، متمثلة في الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، في الواحدة ظهر اليوم الأربعاء، بقاعة صلاح عبد الصبور بمقر الهيئة، القرعة العلنية لدور النشر المشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ56، المقرر إقامته في 23 يناير المقبل حتى 5 فبراير، بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية بالتجمع الخامس، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتدعو الهيئة جميع الناشرين المشاركين في المعرض لحضور القرعة العلنية للدورة الـ56، والتي من المقرر أن تشهد مشاركة عدد كبير من دور النشر المصرية والعربية والأجنبية.

ومن ناحية أخرى، تستقبل الهيئة حجوزات دور النشر لإقامة حفلات التوقيع للمؤلفين في المعرض حتى يوم 20 يناير المقبل، بمركز المعلومات، بمقر الهيئة.

وتتيح الهيئة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، المقرر إقامته نهاية يناير المقبل، تنظيم حفلات التوقيع لدور النشر فقط بالقاعات والأماكن المخصصة لها، وبالتنسيق مع إدارة المعرض.

وتحل سلطنة عمان "ضيف شرف" الدورة السادسة والخمسين من المعرض، واختارت اللجنة الاستشارية العليا لمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورة 2025، شخصية المعرض للدورة المقبلة، فوقع الاختيار على المفكر الدكتور أحمد مستجير، ليكون شخصية معرض القاهرة الدولي للكتاب، والكاتبة فاطمة المعدول شخصية معرض الطفل.