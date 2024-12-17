سفير تركيا بالقاهرة: "أي تقسيم في سوريا يُقلقنا"

كتبت - داليا الظنيني:

قال صالح موطلو شو، سفير تركيا بالقاهرة، إن سوريا مهمة جدًا لتركيا، والحكم في سوريا يجب أن يكون بيد السوريين لأنهم عانوا كثيرًا في السنوات الماضية.

وأضاف خلال حواره لبرنامج "يحدث في مصر"، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، المذاع على فضائية "أم بي سي مصر"، أن أكثر من مليون سوري تم تهجيرهم قسرًا من بلدهم، نافيا "دور تركيا في إسقاط نظام بشار الأسد"، مبينًا أنه سقط من نفسه، إضافة إلى أن الشعب السوري لم يتلقَ أي دعم، في حين أن نظام بشار الأسد كان مدعومًا من روسيا وإيران.

وتابع: "تركيا لها تواصل مع سوريا وشعبها بحكم الحدود المشتركة بيننا"، مشيرًا إلى أنه كان هناك تواصل وحوار مع روسيا بشكل دائم في الوقت الذي كانت فيه دمشق على وشك السقوط.

وأكد أن بشار الأسد لم يقم بأي مفاوضات مع المعارضة أو تواصل مع جامعة الدول العربية من أجل مصلحة شعبه.

وتابع قائلًا: "أي تقسيم في سوريا يقلقنا، ونتواصل مع جامعة الدول العربية ومصر لتجنب هذا المصير"، مؤكدًا أن تركيا تقوم بالتنسيق مع مصر وقطر والسعودية والعراق لكي تعبر سوريا هذا النفق.