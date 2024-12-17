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الصحة تكشف الفيروس الأكثر انتشارًا في مصر حالياً

10:30 م الثلاثاء 17 ديسمبر 2024

الدكتور حسام عبدالغفار

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كتبت - داليا الظنيني:

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الإنفلونزا العادية هي الأكثر انتشارًا في الفترة الحالية في مصر بسبب تغيير المواسم.

وأضاف عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، في حوار مع الإعلامي "أحمد موسى"، مقدم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن الوضع في مصر هو الوضع المعتاد في هذه الفترة من العام، موضحا أن تحور الفيروسات يجعلها سهلة الانتشار بين المصابين.

وأوضح أن الفترة الحالية هي فترة نشاط أمراض الأجهزة التنفسية، مبينًا أن الفترة من نوفمبر إلى مارس تشهد نشاط الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي، ويجب تناول لقاح الإنفلونزا لمواجهة الإصابة بأمراض البرد.

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