جمارك "شعبة المستوردين": خط الرورو يخدم الصادرات ويخفض تكلفة الإنتاج

كتبت - داليا الظنيني:

قال محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين، إنه حدثت عدة مفاوضات لتيسير الإجراءات اللوجستية في البلدين مصر وإيطاليا، وتسهيل إجراءات التفريغ والشحن، خاصة بالنظام الخاص بالرورو.

وأضاف خلال حواره ببرنامج "الخلاصة" المذاع على فضائية "المحور"، اليوم الثلاثاء، أن خط الرورو يخدم الصادرات المصرية ويساعد على تخفيض تكلفة الإنتاج، قائلاً: إن هذا الأمر سيزيد من الميزة التنافسية للمنتجات المصرية.

وأكد أن الخدمات اللوجستية تعادل 23% من إجمالي تكلفة السلع، مبينًا أنه إذا تم تخفيض التكلفة، يتم بذلك تخفيض تكلفة الإنتاج، ومن ثم تخفيض سعر البيع.

وأوضح أن وزارة النقل هي الشريان الخاص بمصر، مؤكدًا أن خط الرورو هو نظام للسفن يتم نقل فيه جميع الصادرات للخارج.

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